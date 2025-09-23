Vanessa Moreno revisita clássicos de Djavan em show no Bourbon Country

A segunda edição do projeto Blues Bossa Jam Session será conduzida por um dos novos talentos da música brasileira. Desta vez, com o espetáculo Vanessa Moreno visita Djavan, que acontece nesta quarta-feira (24), a partir das 21h. O show conta com a participação dos artistas Felipe Roseno e Tarcísio Santos e acontece no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80).

Mostra do cinema da Ufrgs apresenta filmes em seis línguas europeias LEIA MAIS:

Aos 15 anos, Vanessa deu início aos seus estudos musicais através do violão, e uma das primeiras canções que aprendeu a tocar foi Azul , de Djavan. Desde então, sua admiração por essa música e pela obra do artista só cresceu, tornando Djavan um dos seus compositores favoritos. Neste show intimista, Vanessa revisita canções de diferentes momentos da trajetória do cantor, como Seduzir, Esquinas, Luz e Capim , além de clássicos inesquecíveis como Nem Um Dia, Sina e Oceano . Os ingressos custam a partir de R$ 19,80 e estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro.