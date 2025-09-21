Mostra do cinema da Ufrgs apresenta filmes em seis línguas europeias

A partir desta terça-feira (23), a Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a Mostra das Línguas Europeias , em celebração ao Dia Europeu das Línguas. Com sessões em três horários – 14h, 16h e 19h –, a programação contempla nove longas-metragens em seis diferentes idiomas: Português, Espanhol, Francês, Albanês, Holandês e Alemão.

Nas sessões das 14h, a mostra apresenta filmes que tematizam a Segunda Grande Guerra, como Adeus, meninos (1987), de Louis Malle, Eu tinha 19 anos (1968), de Konrad Wolf, e Inverno em tempo de guerra (2008), de Martin Koolhoven. Outros destaques da programação são O grito das leoas (2022), de Luana Bajrami, produção do Kosovo falada em albanês; O diário de Otsoga (2021), dos diretores portugueses Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes; e Os piores (2022), de Lise Akoka e Romane Gueret, premiado no Festival de Cannes em 2022. A entrada é franca, aberta à comunidade em geral e segue até o dia 26 de setembro.

Confira a programação completa:

Eu tinha 19 anos

(Dir. Konrad Wolf | Alemanha Oriental | 1968 | 116 min | Drama | 12 anos)

O filme conta a história de um jovem alemão, Gregor Hecker, que fugiu dos nazistas com seus pais para Moscou e agora, no início de 1945, retorna à Alemanha como tenente do Exército Vermelho.

23 de setembro | terça-feira | 14h





Diários de Otsoga

(Dir. Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes | Portugal, França | 2021 | 102 min | Drama | 12 anos)

Crista, Carloto e João estão construindo juntos um borboletário no jardim. Os três compartilham as rotinas domésticas, dia após dia. Eles não são os únicos.

23 de setembro | terça-feira | 16h





Ossos e nomes

(Dir. Fabian Stumm | Alemanha | 2023 | 104 min | Drama | 12 anos)

O filme acompanha Boris e Jonathan, um casal de longa data cujas vidas se entrelaçam na escrita e na criação artística, enquanto a jovem sobrinha de Jonathan lida com a transição para a vida adulta. A narrativa explora a dinâmica entre a intimidade, os silêncios e os afastamentos dentro da relação.

23 de setembro | terça-feira | 19h

Inverno em tempos de guerra

(Dir. Martin Koolhoven | Holanda | 2008 | 103 min | Drama, Suspense | 14 anos)

Durante a Segunda Guerra Mundial, no inverno congelante de 1944-45, a parte oeste dos Países Baixos enfrenta uma crise de fome. Muitas pessoas se mudam para o leste para sustentar suas famílias. Michiel, de 14 anos, mal pode esperar para se juntar à resistência holandesa, para desgosto de seu pai, que, como prefeito, trabalha para evitar a escalada da violência na vila.

24 de setembro | quarta-feira | 14h





O grito das leoas

(Dir. Luàna Bajrami | Kosovo, França | 2022 | 83 min | Drama | 14 anos)

Em um vilarejo isolado, em algum lugar no Kosovo, três garotas têm seus sonhos e ambições reprimidos. Em busca de independência, nada pode pará-las: é hora de escutar o rugido das leoas.

24 de setembro | quarta-feira | 16h





Melk

(Dir. Stefanie Kolk | Holanda | 2023 | 96 min | Drama | Sem classificação)

Dias após o bebê nascer morto, os seios de Robin começam a produzir leite. Sem poder jogá-lo fora, ela decide doá-lo. Como sua busca por um lugar para doar se torna mais difícil do que ela imaginava, cada vez mais leite começa a lotar seu freezer e sua vida.

24 de setembro | quarta-feira | 19h



Adeus, meninos

(Dir. Louis Malle | França | 1987 | 105 min | Drama | 10 anos)

França, 1944. Julien, um menino de 11 anos, volta e encontra três novos meninos matriculados no internato que frequenta. Um menino misterioso chamado Bonnet chama sua atenção. Quando Julien descobre o segredo de Bonnet, surge uma terna amizade entre os dois. Porém, a guerra ameaça devastar seu mundo protegido.

25 de setembro | quinta-feira | 14h





Os piores

(Dir. Lise Akoka, Romane Gueret | França | 2022 | 99 min | Drama | Sem classificação)

O diretor abre seleção de elenco em busca com perfis inusitados: adolescentes que abandonaram a escola, pessoas com TDAH, crianças acolhidas em lares adotivos e jovens em processo de emancipação. Ele escolhe duas meninas e dois meninos. Todos ficam surpresos com a escolha: porque ele escolheu apenas "os piores"?

25 de setembro | quinta-feira | 16h





Às margens

(Dir. Juan Diego Botto | Espanha | 2022 | 103 min | Drama | Sem classificação)

Histórias entrelaçadas contadas ao longo de um dia. Azucena precisa evitar que o banco tome a casa em que mora com a família. O advogado Rafael testemunha uma criança sendo acolhida pelo serviço social e deve decidir entre ir em busca da mãe ou dar atenção à sua esposa grávida. Theodora é uma avó tentando reencontrar o filho perdido há muito tempo para se despedir.