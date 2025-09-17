V744atelier promove conversa com a artista Letícia Lampert nesta sexta

Na próxima sexta-feira (19), às 18h30min, o público terá a oportunidade de participar de uma conversa com a artista Letícia Lampert, no V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744), com mediação de Gabriela Motta, pesquisadora e também autora do texto em forma de prosa poética. A atividade integra a programação da exposição A Matéria da Paisagem e aprofunda o diálogo em torno das questões levantadas pela mostra, que segue aberta à visitação até 26 de setembro.

