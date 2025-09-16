Semana no Grezz homenageia rock nacional e internacional

Esta semana o Grezz se dedica a homenagear dois ícones do rock, um nacional e outro internacional. Nesta quarta-feira (17), às 21h, acontece o espetáculo Rockshow – Um Tributo a Paul McCartney, com Diego Lopes & Os Dínamos. O show reúne canções de diferentes fases da carreira do ex-Beatle, dos clássicos dos anos 60 aos sucessos mais recentes, como Hey Jude, Let It Be, Band on the Run, Live and Let Die, Yesterday e Maybe I'm Amazed. Ingressos a partir de R$ 25,00 via Sympla.
Já na quinta-feira (18), às 21h, o Grezz recebe o show Legião Encontra Rock Gaúcho, encontro musical que une diferentes gerações e vertentes do rock brasileiro. O projeto surgiu da parceria entre o músico carioca João Pedro Bonfá (guitarra e voz), filho de Marcelo Bonfá, baterista da Legião Urbana, e o saxofonista gaúcho King Jim, integrante histórico da banda Os Garotos da Rua. No repertório as clássicas Será, Tempo Perdido e Que País É Este, em diálogo com canções do rock do Sul, como Meu Coração Não Suporta Mais, Sob Um Céu de Blues e Nunca Mais Voltar. Ingressos a partir de R$ 25,00 via Sympla.