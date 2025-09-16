Ufrgs exibe obras da xilogravurista pernambucana Nena Borges

Nesta quarta-feira (17), às 19h, o Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) inaugura a exposição Da umburana ao cordel, uma retrospectiva da obra de Nena Borges, a mais antiga xilogravurista pernambucana em atividade. A mostra destaca a importância da umburana, principal material utilizado na produção popular de xilogravuras no nordeste brasileiro, e conecta a técnica com um dos seus principais meios de divulgação, a literatura de cordel.
As obras de Nena Borges retratam elementos da cultura e do cotidiano no sertão nordestino com humor, ironia e sarcasmo. Viúva do também xilogravurista Amaro Francisco Borges, com quem aprendeu a técnica, ela reconhece Ariano Suassuna, idealizador do movimento armorial, como seu padrinho na arte. No dia seguinte à abertura da exposição, quinta-feira (18), às 14h30min, Sílvio Borges, filho de Nena, recebe o público para uma visita mediada. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia. A mostra fica em cartaz na Sala Laranjeira do Centro Cultural até o dia 14 de novembro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e entrada franca.