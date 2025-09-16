Ufrgs exibe obras da xilogravurista pernambucana Nena Borges

Nesta quarta-feira (17), às 19h, o Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) inaugura a exposição Da umburana ao cordel , uma retrospectiva da obra de Nena Borges, a mais antiga xilogravurista pernambucana em atividade. A mostra destaca a importância da umburana, principal material utilizado na produção popular de xilogravuras no nordeste brasileiro, e conecta a técnica com um dos seus principais meios de divulgação, a literatura de cordel.

