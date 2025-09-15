Festival Sul em Dança celebra 22 anos com cinco dias de programação

Um dos maiores festivais de dança do Brasil chega à sua 22ª edição. De 17 a 21 de setembro de 2025, o Teatro Fiergs, em Porto Alegre, recebe o Sul em Dança, evento que desde 2003 movimenta a cena artística do Rio Grande do Sul. A programação de 2025 terá competições em diferentes modalidades — ballet clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre e danças urbanas — com a participação de bailarinos de todas as idades.
As apresentações ocuparão o palco do teatro durante cinco dias, em sessões que culminam no domingo com o Movimento 40+, destinado a elenco com mais de 40 anos, e a cerimônia de premiação. Mais do que competições, o festival também se destaca pelo caráter formativo e social. O público tem acesso gratuito a aulas, workshops e palestras, enquanto projetos como o Dança Estudantil e Projetos Sociais e o Sul em Dança pela Vida ampliam o alcance da iniciativa para além do teatro.
Criado em São Leopoldo, o festival passou por diferentes cidades e espaços até fixar-se em Porto Alegre, em 2017. Em 2024, a edição regular foi cancelada e substituída por uma versão especial Kids e Teen no Teatro Feevale. Em 2025, com duas edições - 21 anos em maio e 22 anos em setembro - retorna à Fiergs reafirmando seu papel como um dos principais eventos culturais do estado.
Em mais de duas décadas de trajetória, o festival reuniu mais de 73 mil bailarinos, 1.100 grupos e 11 mil apresentações, alcançando um público de mais de 230 mil pessoas. Ao todo, já foram contabilizadas mais de 3 mil horas de dança e distribuídos R$ 235 mil em premiações, números que refletem a dimensão do projeto.
“Mais do que um festival, o Sul em Dança é um encontro de histórias, talentos e sonhos que se entrelaçam em uma experiência transformadora e inesquecível. A cada ano, a programação do festival torna-se mais intensa, com palestras, workshops, apresentações de bailarinos, de grupos, de escolas e de projetos sociais. No centro de tudo, a dança, manifestada pelas mais diversas modalidades. São momentos que transformam vidas”, destaca Margit Kolling, diretora e idealizadora do evento, por meio de nota da assessoria de imprensa.