Luís Augusto Fischer lança livro sobre a história da literatura no Estado

Nesta quinta-feira (25), às 19h, o Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190) será do lançamento e a apresentação do livro História da Literatura no Rio Grande do Sul , organizado pelo professor e pesquisador Luís Augusto Fischer. Com entrada gratuita, o evento contará com a presença dos autores Olívia Barros, Homero Vizeu Araújo e Luiz Gonzaga Lopes, sessão de autógrafos, bate-papo com o público e venda de exemplares da obra. O box de seis livros é uma publicação da Editora Coragem em conjunto com a Editora da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Reunindo mais de 70 textos de mais de 80 pesquisadores vinculados a universidades gaúchas e de outras regiões do País, o livro apresenta um amplo panorama da produção literária no Estado, desde seus primórdios até o século XXI. Resultado de quatro décadas de pesquisas acadêmicas, a publicação traz reflexões sobre autores, obras, circuitos de leitura e instituições, sempre em diálogo com perspectivas nacionais e internacionais.