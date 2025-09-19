Bailarino espanhol Jon Maya se apresenta neste sábado em Porto Alegre

Ao i nterpretar diferentes peças de dança, o bailarino espanhol Jon Maya também expressa sua arte por meio de anedotas e deixando a plateia a par dos bastidores das suas criações. Esse misto de sensações e sentimentos compõe o espetáculo "Desde mi rincón", que faz parte do 32º Porto Alegre em Cena. A apresentação será no Teatro de Câmara Túlio Piva ( Rua da República, 575, em Porto Alegre), a partir das 20h de sábado (20). Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

A agenda é realizada com o apoio do Programa de Internacionalização da Música e das Artes Cênicas espanholas, coorganizado pelo Instituto Cervantes e pelo Instituto Nacional das Artes Cênicas e da Música (INAEM) do Ministério da Cultura da Espanha, no âmbito do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência — Financiado pela União Europeia — NextGenerationEU.

Tal como indica o título, no espetáculo o bailarino parte do seu espaço mais íntimo. Relembrando seus inícios na dança tradicional basca, ele nos mostra o trabalho de pesquisa e as colaborações realizadas com diferentes coreógrafos e criadores. Interpreta diferentes peças de dança, conta anedotas e os bastidores dessas criações, dando palavra a essas sensações e sentimentos.

A apresentação conta também com a presença do músico Iñaki Diéguez, que acompanha com seu acordeão, trazendo uma dimensão sonora que enriquece e dialoga com a dança.

A Kukai Dantza, companhia fundada em 2001 em Errenteria (Guipúscoa, País Basco) pelo bailarino Jon Maya Sein, destaca-se por fundir a dança tradicional com a criação contemporânea, desenvolvendo uma linguagem própria. Com produções emblemáticas, a companhia é reconhecida por integrar diversas artes — teatro, cinema, artes plásticas, arquitetura e gastronomia — e por sua versatilidade em apresentar espetáculos em espaços singulares, desde museus até ambientes naturais.

A Kukai Dantza já percorreu mais de 25 países, recebendo prestigiados prêmios, entre eles o Prêmio Nacional de Dança 2017 e vários Prêmios MAX.