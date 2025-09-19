Banda de Milton Nascimento apresenta show Mil Tons de Bituca no Espaço 373

Neste sábado (20), às 21h, o baixista Gastão Villeroy sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com Kiko Continentino (piano) e Widor Santiago (sax) - todos músicos que acompanharam Milton Nascimento por mais de duas décadas em shows e turnês no Brasil e no mundo - para a apresentação do espetáculo Mil Tons de Bituca. Ao lado de Milton, eles ajudaram a construir arranjos e interpretações que se tornaram parte da própria identidade sonora do artista, e agora trazem essa vivência para uma noite inesquecível em Porto Alegre.

Em única apresentação, eles irão revisitar clássicos atemporais de Bituca em arranjos que misturam sofisticação instrumental e emoção, recriando canções como Nada Será Como Antes, Canção do Sal e Para Lennon e McCartney com a profundidade de quem viveu cada nota ao lado do próprio compositor. A noite ganha ainda mais força com as participações de Gelson Oliveira e do baterista Marquinhos Fê. Ingressos entre R$ 60,00 e R$ 120,00, via Tri.RS.