Especial Luiz Carlos Borges tem show com Emily Borghetti e Mauro Moraes Trio

O Teatro do Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665) recebe o Sarau do Solar Especial Música e Diversidade da Assembleia Legislativa em homenagem a Luiz Carlos Borges. O espetáculo acontece nesta quarta-feira (24), às 19h, com um show duplo de Emily Borghetti e Mauro Moraes Trio.

Show de Mateus Aleluia encanta público no Salão de Atos em Porto Alegre LEIA AINDA:

Emily Borghetti é uma artista cujo trabalho transita entre a dança, a música e a performance. Desde 1994, estuda dança com sua mãe, Cadica, e juntas dirigem uma companhia que, ao longo de 30 anos, pesquisa e desenvolve a fusão do flamenco com as tradições culturais do Rio Grande do Sul. Mauro Moraes completa a noite do festival. Nascido em Uruguaiana, é um cantor, compositor e violonista nativista gaúcho. Em sua carreira foi premiado com seis troféus Açorianos de Música. A entrada é gratuita, mediante retirada de senhas no local, a partir das 18h30min.