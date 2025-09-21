Porto Alegre recebe 1ª edição do Festival de Integração Musical

A partir desta terça-feira (23), Porto Alegre sediará a primeira edição do Festival de Integração Musical (FIMU), encontro que reunirá orquestras de projetos sociais da Região Metropolitana, além de professores convidados do Brasil e do exterior. Entre os grupos participantes, está a Orquestra Jovem da Casa da Música, o Projeto Ouviravida, a Orquestra Jovem PROJARI Guaíba, o Projeto Vida com Arte, a Orquestra Villa-Lobos, a Orquestra Jovem do RS e a OSPA Jovem. A iniciativa é idealizada e dirigida artisticamente pelo maestro Arthur Barbosa, violinista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) e maestro da OSPA Jovem.
O festival abre sua programação na terça-feira (23), às 20h, no Complexo Cultural Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1501), com concerto gratuito da OSPA Jovem. Durante a semana, cerca de 120 crianças e adolescentes participam de oficinas pela manhã, nas sedes dos projetos, e ensaios coletivos à tarde, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250). As oficinas na Casa da Música serão abertas e gratuitas também para outras escolas. O evento segue até o dia 28 de setembro, quando acontece, às 18h, também no Complexo Cultural Casa da OSPA, um concerto que reunirá todos os participantes. Entrada gratuita, com distribuição de ingressos pelo Sympla.