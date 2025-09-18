Museu da Cultura Hip Hop inaugura exposição ‘Slam do Vida - Poesia no Sul’

Neste sábado (20), o Museu da Cultura Hip Hop RS (Parque dos Nativos, 545) inaugura a exposição Slam do Vida - Poesia no Sul na sala Hip Hop Criado na Rua, espaço dedicado às exposições temporárias da entidade. As mostras são selecionadas através do edital Vem Pro Museu.

O Slam do Vida nasceu em 2022 no bairro Rubem Berta, extremo da Zona Norte de Porto Alegre, como o primeiro campeonato regional de poesia falada realizado por um Ponto de Cultura. Na sede da Alvo Cultural, no Centro Vida, o slam deu voz a jovens periféricos, negros, marginalizados e LGBTQIA+, transformando a palavra em ferramenta de resistência, reconhecimento e pertencimento. A exposição "Slam do Vida - Poesia no Sul" é fruto desse processo coletivo. Pelo olhar de Jader Peixoto e Maria Clara Viegas, o Slam do Vida se torna memória viva, registro audiovisual e experiência sensorial. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h.