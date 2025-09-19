Krisiun retorna a Porto Alegre ao lado dos norte-americanos do Malevolent Creation

O Krisiun retorna a Porto Alegre com a turnê que comemora os 25 anos do disco Conquerors of Armageddon. Considerado um dos mais relevantes do death metal mundial, o grupo subirá ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834), no domingo (21), às 18h, para executar os melhores momentos da sua obra icônica. Gravado na Alemanha sob os cuidados dos renomados produtores Erik Rutan e Andy Classen, Conquerors of Armageddon é o terceiro trabalho de estúdio da banda gaúcha, que naquele momento se tornava uma das mais surpreendentes do metal extremo.
Com nove faixas concebidas com técnica e brutalidade, o álbum fez com que o Krisiun trilhasse uma trajetória de enorme sucesso, sobretudo na Europa. No repertório, o grupo tocará hinos como Ravager, Conquerors of Armageddon e Hatred Inherit , além da presença de um convidado altamente gabaritado nas suas nove datas pelo Brasil. Criado na Flórida, o Malevolent Creation é um dos precursores do death metal norte-americano e tem no currículo clássicos como The Ten Commandments e The Will to Kill e será atração no show do Krisiun. Ingressos a partir de R$ 80,00 via Sympla.