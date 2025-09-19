Krisiun retorna a Porto Alegre ao lado dos norte-americanos do Malevolent Creation

O Krisiun retorna a Porto Alegre com a turnê que comemora os 25 anos do disco

Conquerors of Armageddon

. Considerado um dos mais relevantes do death metal mundial, o grupo subirá ao palco do Opinião (

José do Patrocínio, 834)

, no domingo (21), às 18h , para executar os melhores momentos da sua obra icônica. Gravado na Alemanha sob os cuidados dos renomados produtores Erik Rutan e Andy Classen,

Conquerors of Armageddon