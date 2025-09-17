Grezz promove tributo a Clube da Esquina nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (19), às 21h, o Grezz (Almirante Barroso, 328) apresenta o espetáculo do Clube da Esquina Tributo RS, que convida o público a uma viagem pela obra de três grandes compositores mineiros: Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges. O repertório tem como destaque o icônico álbum Clube da Esquina (1972), considerado um dos maiores discos da história da MPB, além de canções das carreiras solo dos artistas que integraram o movimento.

Com a "benção" de Lô Borges, um dos criadores do Clube da Esquina, o grupo apresenta arranjos que preservam a essência da música mineira, ao mesmo tempo em que incorporam influências do rock clássico e do folk. Formado em 2016, o Clube da Esquina Tributo RS já realizou apresentações em teatros, espaços culturais e casas de show de Porto Alegre e região, além de apresentações internacionais na Argentina e no Uruguai. Ingressos a partir de R$ 25,00 via Sympla.