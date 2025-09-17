Ed Motta celebra 30 anos de carreira em show no Bourbon Country

Nesta sexta-feira (19), às 21h, o cantor Ed Motta apresenta, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), o espetáculo Manual Prático 30 Anos, show que celebra sua trajetória de três décadas de sucessos, parcerias e momentos marcantes.
Conhecido por sua voz inconfundível, Ed Motta consolidou-se como um dos principais nomes da cena artística nacional. Sua obra é marcada pela fusão de soul, funk, jazz e MPB, sempre com arranjos refinados e interpretações que cativam públicos de todas as idades. No repertório do show, um passeio por canções que se tornaram clássicos, como Manuel, Fora da Lei e Colombina, além de faixas que fizeram parte de trilhas sonoras inesquecíveis de filmes, como Tarzan e outros sucessos internacionais. Ingressos a partir de R$ 100,00 via plataforma Uhuu.com.