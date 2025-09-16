Flávio Leite é reeleito presidente da Companhia de Ópera do Estado

O presidente da Companhia de Ópera do RS (CORS), Flávio Leite, e a vice Eiko Senda foram reeleitos para um novo mandato de mais três anos frente à CORS, com 80% dos votos dos associados. O baixo-barítono Daniel Germano assume como secretário e a soprano Rosimari Oliveira como tesoureira.

A próxima gestão será a consolidação do projeto Ópera e Formação com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e Multipalco Eva Sopher, transformando o complexo em um grande centro de formação e produção de Ópera no Brasil e na América Latina. O objetivo também é ampliar a atuação da Companhia no interior do Estado.