Festival Sul em Dança celebra 22 anos com cinco dias de programação

Um dos maiores eventos de dança do Brasil, o Festival Sul em Dança, chega à sua 22ª edição nesta quarta-feira (17) e se estende até o dia 21 de setembro, no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8.787). Desde 2003, o evento movimenta a cena artística do Rio Grande do Sul e projeta talentos a nível nacional.
A programação de 2025 terá competições em diferentes modalidades, como ballet clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre e danças urbanas, ritmos dançados por bailarinos de todas as idades. As apresentações ocuparão o palco da Fiergs durante cinco dias, em sessões que culminam no domingo com o Movimento 40+, destinado a elenco com mais de 40 anos, e a cerimônia de premiação. Os ingressos curtam a partir de R$ 21,00.
Confira a programação completa:
17/09 (quarta-feira)
16h – Abertura + Dança Estudantil e Projetos Sociais
19h – Concurso: Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório e Estilo Livre | Bateria: Grupo Adulto Ballet Clássico
18/09 (quinta-feira), 17h
Concurso: Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Jazz, Dança Contemporânea Bateria: Grupo Adulto Dança Contemporânea e Ballet Clássico de Repertório
19/09 (sexta-feira), 17h
Concurso: Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Estilo Livre, Jazz
Bateria: Grupo Adulto Jazz
20/09 (sábado), 16h
Concurso: Jazz, Dança Contemporânea, Danças Urbanas e Urbana Contemporânea
Bateria: Grupo Adulto Danças Urbanas
21/09 (domingo), 16h
Concurso: Jazz (categorias Infantil e Infantojuvenil), Danças Urbanas e Urbana Contemporânea
Bateria: Grupo Adulto Urbana Contemporânea e Estilo Livre
Encerramento: Movimento 40+ e Premiações
