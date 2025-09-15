Festival Sul em Dança celebra 22 anos com cinco dias de programação

Um dos maiores eventos de dança do Brasil, o Festival Sul em Dança, chega à sua 22ª edição nesta quarta-feira (17) e se estende até o dia 21 de setembro, no Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8.787). Desde 2003, o evento movimenta a cena artística do Rio Grande do Sul e projeta talentos a nível nacional.

A programação de 2025 terá competições em diferentes modalidades, como ballet clássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre e danças urbanas, ritmos dançados por bailarinos de todas as idades. As apresentações ocuparão o palco da Fiergs durante cinco dias, em sessões que culminam no domingo com o Movimento 40+, destinado a elenco com mais de 40 anos, e a cerimônia de premiação. Os ingressos curtam a partir de R$ 21,00.



Confira a programação completa:

17/09 (quarta-feira)

16h – Abertura + Dança Estudantil e Projetos Sociais

19h – Concurso: Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório e Estilo Livre | Bateria: Grupo Adulto Ballet Clássico





18/09 (quinta-feira), 17h

Concurso: Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Jazz, Dança Contemporânea Bateria: Grupo Adulto Dança Contemporânea e Ballet Clássico de Repertório





19/09 (sexta-feira), 17h

Concurso: Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Estilo Livre, Jazz

Bateria: Grupo Adulto Jazz





20/09 (sábado), 16h

Concurso: Jazz, Dança Contemporânea, Danças Urbanas e Urbana Contemporânea

Bateria: Grupo Adulto Danças Urbanas





21/09 (domingo), 16h

Concurso: Jazz (categorias Infantil e Infantojuvenil), Danças Urbanas e Urbana Contemporânea

Bateria: Grupo Adulto Urbana Contemporânea e Estilo Livre

Encerramento: Movimento 40+ e Premiações