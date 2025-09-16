Neto de João Goulart lança livro de memórias nesta quinta

Nesta quinta-feira (18), às 19h, acontece o lançamento do livro E manchado de Sangue terás que Crescer - Uma Vida de Lutas , no Café Mal Assombrado (Cel. Fernando Machado, 513). Trata-se de um livro de memórias de Christopher Goulart, neto do presidente João Goulart, deposto da presidência da República com o Golpe de 1964. O evento contará com um bate-papo na presença do escritor e do convidado Juremir Machado, jornalista e escritor, além de ter um momento dedicado a autógrafos.

