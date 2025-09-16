Neto de João Goulart lança livro de memórias nesta quinta

Nesta quinta-feira (18), às 19h, acontece o lançamento do livro E manchado de Sangue terás que Crescer - Uma Vida de Lutas, no Café Mal Assombrado (Cel. Fernando Machado, 513). Trata-se de um livro de memórias de Christopher Goulart, neto do presidente João Goulart, deposto da presidência da República com o Golpe de 1964. O evento contará com um bate-papo na presença do escritor e do convidado Juremir Machado, jornalista e escritor, além de ter um momento dedicado a autógrafos.
Na obra de 416 páginas, que começou a ser escrita durante a pandemia, Christopher conta os impactos de ter nascido no exílio, mudando os rumos de sua história, de sua família e, consequentemente, do País. O título do livro é um trecho de um poema escrito para ele, ainda um bebê, pelo pai João Vicente. O evento é gratuito, mediante retirada de ingressos na Sympla.