Projeto Cine Anime promove debate e divagações psicanalítica sobre o filme O Conto da Princesa Kaguya

Em sua terceira edição neste ano, o projeto Cine Anime discute o filme japonês O Conto da Princesa Kaguya, obra com roteiro e direção de Isao Takahata e produção do Studio Ghibli, que foi indicada ao Oscar de melhor longa-metragem de animação em 2015. A conversa é neste sábado (13), às 15h, no Instituto Ling (João Caetano, 440), e propõe reflexões sobre questões simbólicas apresentadas na trama, com participação dos psicanalistas Júlio Sperb e Denise Zimpek, e do historiador de arte Rafael Machado Costa, criador do canal Ilha Kaijuu, dedicado à crítica de HQs.
A animação é inspirada na clássica história popular japonesa O Conto do Cortador de Bambu, uma das narrativas mais antigas da literatura nipônica. Na trama, um cortador de bambu encontra uma bebê minúscula dentro de um tronco brilhante. Criada como uma princesa, Kaguya cresce e se torna uma jovem de beleza incomparável, despertando o interesse de cinco nobres. Para evitar um casamento indesejado, Kaguya impõe aos pretendentes tarefas impossíveis. Os ingressos para o bate-papo podem ser adquiridos no site do instituto, com preços a partir de R$ 19,80.