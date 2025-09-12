Projeto Cine Anime promove debate e divagações psicanalítica sobre o filme O Conto da Princesa Kaguya

Em sua terceira edição neste ano, o projeto Cine Anime discute o filme japonês O Conto da Princesa Kaguya , obra com roteiro e direção de Isao Takahata e produção do Studio Ghibli, que foi indicada ao Oscar de melhor longa-metragem de animação em 2015. A conversa é neste sábado (13), às 15h, no Instituto Ling ( João Caetano, 440) , e propõe reflexões sobre questões simbólicas apresentadas na trama, com participação dos psicanalistas Júlio Sperb e Denise Zimpek, e do historiador de arte Rafael Machado Costa, criador do canal Ilha Kaijuu , dedicado à crítica de HQs.

