Casa de Cultura Mario Quintana inaugura Sala Paulo Moreira neste sábado

Um dos grandes nomes do jornalismo cultural, Paulo Moreira, falecido em 2023, dá nome à nova sala da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). O espaço será inaugurado neste sábado (13), às 17h. Na ocasião, o Instituto Estadual de Música (IEM) e a Discoteca Pública Natho Henn (DPNH) promovem uma roda de conversa sobre música, jazz, cultura e sobre o próprio Moreira com o crítico Roger Lerina, os jornalistas Cássia Zanon, Iria Pedrazzi, Juarez Fonseca e Márcio Pinheiro, além de Cláudia Beylouni Santos, uma das idealizadoras do Festival Paulo Moreira.
O evento acontece na data do aniversário do homenageado, no Auditório Luis Cosme, que fica no 4º andar da CCMQ. Após a morte de Moreira, todo o seu acervo foi doado à DPNH pelas suas filhas, Rafaela e Roberta, e pela sua irmã, Cristina Moreira. Com a inauguração da Sala Paulo Moreira, todos os CDs, DVDs e livros ficarão disponíveis para consulta e pesquisa do público, mediante agendamento pelo e-mail discotecanathohenn@sedac.rs.gov.br. Entrada Franca.