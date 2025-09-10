Casa de Cultura Mario Quintana inaugura Sala Paulo Moreira neste sábado

Um dos grandes nomes do jornalismo cultural, Paulo Moreira, falecido em 2023, dá nome à nova sala da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). O espaço será inaugurado neste sábado (13), às 17h. Na ocasião, o Instituto Estadual de Música (IEM) e a Discoteca Pública Natho Henn (DPNH) promovem uma roda de conversa sobre música,

jazz

, cultura e sobre o próprio Moreira com o crítico Roger Lerina, os jornalistas Cássia Zanon, Iria Pedrazzi, Juarez Fonseca e Márcio Pinheiro, além de Cláudia Beylouni Santos, uma das idealizadoras do Festival Paulo Moreira.