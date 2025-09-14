Sarau Meus Discos e Nada Mais apresenta as obras que Caio Fernando Abreu apreciava

A Pucrs Cultura promove, em comemoração ao aniversário de nascimento de Caio Fernando Abreu, o Sarau Meus Discos e Nada Mais – A Discoteca de Caio F, nesta terça-feira (16), às 19h30min, no Auditório da Escola de Humanidades da Pucrs (Ipiranga, 6.681). O evento contará com a participação de Bruna Paulin, Fred Linardi, Fernanda Borges, DJ Garota Vinil e Camila Lemos.
- LEIA AINDA: Literatura fantástica de Borges, Bioy Casares e Ocampo é tema de curso no Instituto Ling
O Sarau Meus Discos e Nada Mais – A Discoteca de Caio F propõe apresentar ao público discos, canções e artistas que Caio Fernando Abreu ouvia, admirava e que influenciaram seu trabalho de alguma forma. Criada pela jornalista Bruna Paulin, a proposta dessa edição do Sarau surgiu de uma visita ao acervo do escritor, que se encontra no Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da Pucrs, para pesquisar quais discos e fitas K7 Caio manteve consigo até o fim da vida. Além de intervenções musicais da DJ Garota Vinil, tocando as músicas que farão parte da conversa e canja da cantora Camila Lemos. Parte do acervo de Caio F estará exposto na entrada do Sarau. A entrada é gratuita e aberta para todos os públicos.