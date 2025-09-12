Literatura fantástica de Borges, Bioy Casares e Ocampo é tema de curso no Instituto Ling

Os universos fantásticos criados pelos escritores Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo serão tema de discussão em uma atividade multidisciplinar ministrada pela doutora em Linguística e Semiótica Ione Bentz e pelo mestre e doutor em Design Paulo Bittencourt, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A partir de quarta-feira (17), às 19h, o curso Realismo Mágico e Pensamento Complexo: leituras inacabadas do Real convida o público a se aproximar de obras desses três autores, buscando perceber como suas narrativas entrelaçam filosofia, metafísica e imaginação com maestria e genialidade.

Serão três encontros que mesclam a interpretação dos contos com a teoria da complexidade, de Edgar Morin, que oferece uma maneira de pensar o mundo em toda a sua incerteza, contradição e imprevisibilidade. As inscrições custam R$ 354,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.

Confira a programação completa:

Dia 17/09 - Aula 1 – Fundamentos da Complexidade e a Subversão da Lógica: Introdução aos principais conceitos do pensamento complexo a partir do conto A lula opta por sua tinta , de Adolfo Bioy Casares. Discussão sobre emergência, ambiguidade e quebra da lógica linear na literatura fantástica.

Dia 24/9 - Aula 2 – Tempo, Causalidade e Narrativas Fantásticas: Leitura de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius , de Borges, para refletir sobre o tempo como construção e a causalidade circular. A aula explora a suspensão das leis físicas e os limites da realidade.

Dia 01/10 - Aula 3 – Sujeito, Incerteza e Conhecimento Inacabado: Com base no conto A expiação , de Silvina Ocampo, será discutido o sujeito como sistema aberto, e o conhecimento como processo incerto, instável e simbólico.