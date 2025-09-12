Segunda etapa do projeto Memórias Negras em Verbetes acontece neste domingo

Neste domingo (14), às 16h, acontece a entrega da 2ª etapa do projeto Memórias Negras em Verbetes – Inventário Participativo de Referências Espaciais, Sociais e Simbólicas no Quilombo dos Machado (av. Rocco Aloise, 1000) em Porto Alegre. Nesta fase, 50 novos itens foram adicionados à listagem de verbetes, representando memórias de patrimônios materiais e imateriais, trajetórias e diferentes manifestações da cultura negra de Porto Alegre. A sequência do projeto prevê a edição de uma publicação contemplando todos esses verbetes.

portal do projeto , além de 5 episódios de podcast produzidos na primeira etapa. O evento é aberto ao público e gratuito. Esta edição traz nomes como o do poeta e puxador de samba Jajá, a matriarca quilombola Mãe Apolinária, o músico e agitador cultural Giba Giba, o jogador Escurinho e figuras históricas como o Rei Congo Francisco Bernardo da Silva. Com isso, alcança a meta de 100 verbetes disponibilizados no, além de 5 episódios de podcast produzidos na primeira etapa.