Catharina Conte e Tânia Carvalho promovem bate-papo sobre educação financeira

Em sua terceira e última edição deste ano, o projeto Ling no Ponto promove um bate-papo gratuito para discutir a educação financeira, desmistificando ideias e mostrando que o assunto não é só para especialistas. No encontro, marcado para quarta-feira (17), às 19h, no auditório do Instituto Ling (João Caetano, 440), a atriz Catharina Conte e a jornalista Tânia Carvalho recebem a educadora financeira Mariana Pinto e a pesquisadora Wendy Carraro, que vêm contribuindo ativamente para tornar o conhecimento na área mais democrático e transformador.
Durante a conversa, as mediadoras e as convidadas vão mostrar que falar sobre dinheiro é falar sobre escolhas, liberdade, saúde mental e qualidade de vida, destacando que o entendimento sobre finanças pessoais pode transformar a relação com o consumo, trabalho e com sonhos. A proposta é abordar a educação financeira como uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que deseja viver com mais autonomia e segurança. Para participar, basta fazer a inscrição prévia e sem custo no site www.institutoling.org.br.