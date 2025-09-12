Festa Rock N´Bira acontece neste sábado no Opinião

A edição de setembro da festa rock and roll mais clássica do Estado, a Rock N´Bira, acontece neste sábado (13) e traz o trio punk rocker Flanders 72 e mais 4 shows, a partir das 23h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). A Flanders 72, foi formada em Porto Alegre e completou recentemente 20 anos de estrada. O trio punk rocker que conta com: Paulinho Tscherniak (vocal e guitarra), Davi Pacote (baixo) e Big Mike (bateria), já se apresentou em diversos estados do Brasil e países da Europa.

Além deste show, a Rock N´Bira, também tem seu elenco de bandas que fazem shows de tributos a grandes nomes do rock e nessa edição serão: Lower que prestará tributo ao Alice In Chains, Visionários que homenageará Charlie Brown Jr, Hollowbride que estreia o show tributo a Limp Biskit e a Foot Fighters ao Foo Fighters. A festa é Open Bar, e o público terá à disposição as cervejas, o Combo Rock n' Bira, Vodka, Whisky, água e refrigerantes – tudo liberado, das 23h às 5h. Ingressos a partir de R$ 129,00 na hora.