Publicada em 11 de Setembro de 2025 às 18:03

Festival celebra os 30 anos do templo budista Khadro Ling, em Três Coroas

Danças sagradas do budismo tibetano, capoeira, orquestra, Luís Nenung, Batuca na Bituca, Os The Darma Lóvers, Ugyen Lhamo e Mateus Kratz com Eric Ventura estão entre as atrações

Pedro Rocha/Divulgação/JC
O templo budista Chagdud Gonpa Khadro Ling (Rua Arnaldo Port, 1.211 - Três Coroas) abre as portas para receber o Festival Multicultural, que acontece neste final de semana (13 e 14), das 10h às 17h30min. O evento reunirá música, dança, arte, gastronomia, espiritualidade e tradição em um espaço reconhecido mundialmente pela beleza natural e cultural. A proposta é valorizar a integração entre o templo e a comunidade local, criando um ambiente de celebração. Também será comemorada a marca de 30 anos da chegada à Três Coroas de Chagdud Tulku Rinpoche, mestre budista tibetano idealizador e fundador do templo e da comunidade.
Entre as atrações confirmadas estão as danças sagradas do budismo tibetano, o Grupo Abadá Capoeira, sob a direção do Mestre Sombrinha, o Kairos Centro de Dança, com um espetáculo de dança contemporânea, a Orquestra Municipal Huberto Schmitt Müller, Luís Nenung com Versos B3AT, e ainda outras atrações musicais, como a banda Batuca na Bituca, Os The Darma Lóvers, Ugyen Lhamo e Mateus Kratz com Eric Ventura. Além disso, o festival irá receber uma feira de produtores locais, com exposição e venda de produtos agrícolas, artesanato, cerâmica e artes visuais. Também serão oferecidas atividades como meditação guiada, yoga e a experiência de confeccionar sua própria bandeira de oração, um implemento tradicional do budismo tibetano. A entrada é franca e aberta a todos.

 

