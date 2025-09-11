Festival celebra os 30 anos do templo budista Khadro Ling, em Três Coroas

O templo budista Chagdud Gonpa Khadro Ling (Rua Arnaldo Port, 1.211 - Três Coroas) abre as portas para receber o Festival Multicultural, que acontece neste final de semana (13 e 14), das 10h às 17h30min. O evento reunirá música, dança, arte, gastronomia, espiritualidade e tradição em um espaço reconhecido mundialmente pela beleza natural e cultural. A proposta é valorizar a integração entre o templo e a comunidade local, criando um ambiente de celebração. Também será comemorada a marca de 30 anos da chegada à Três Coroas de Chagdud Tulku Rinpoche, mestre budista tibetano idealizador e fundador do templo e da comunidade.

Entre as atrações confirmadas estão as danças sagradas do budismo tibetano, o Grupo Abadá Capoeira, sob a direção do Mestre Sombrinha, o Kairos Centro de Dança, com um espetáculo de dança contemporânea, a Orquestra Municipal Huberto Schmitt Müller, Luís Nenung com Versos B3AT, e ainda outras atrações musicais, como a banda Batuca na Bituca, Os The Darma Lóvers, Ugyen Lhamo e Mateus Kratz com Eric Ventura. Além disso, o festival irá receber uma feira de produtores locais, com exposição e venda de produtos agrícolas, artesanato, cerâmica e artes visuais. Também serão oferecidas atividades como meditação guiada, yoga e a experiência de confeccionar sua própria bandeira de oração, um implemento tradicional do budismo tibetano. A entrada é franca e aberta a todos.