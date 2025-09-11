Samba 90 Graus retorna a Porto Alegre com Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art

Três ícones do pagode dos anos 1990 desembarcam em Porto Alegre para uma noite de nostalgia e celebração. Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art apresentam o show Samba 90 Graus no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), no sábado (13), às 21h. O espetáculo reúne sucessos que marcaram gerações, como Temporal , Cohab City , Telegrama , Pimpolho e Me Apaixonei pela Pessoa Errada .

O projeto, que tem lotado casas por todo o Brasil e recentemente ganhou registro em CD/DVD ao vivo em São Paulo, celebra três décadas de trajetória desses artistas que ajudaram a escrever a história do pagode. Entre clássicos e grandes lembranças, o público poderá reviver momentos que marcaram época com a voz marcante e o carisma de Netinho, Chrigor e Márcio, em um encontro que reafirma o legado do movimento que segue conquistando fãs até hoje. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla a partir de R$ 80,00.