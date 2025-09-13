Projeto Unimúsica recebe o cantor Mateus Aleluia para show e sessão comentada

Uma das personalidades culturais mais importantes do Brasil atual, o cantor e compositor baiano Mateus Aleluia vem a Porto Alegre para abrir a série entreluzeiros do projeto Unimúsica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O artista e pesquisador da musicalidade ritualística afro-brasileira apresenta show, com ingressos esgotados, nesta terça-feira (16), às 20h, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110).

Na segunda-feira (15), ele participa da exibição de um filme com bate-papo, às 19h, na Sala Redenção. Acompanhando o processo de composição do segundo disco de Mateus Aleluia, o documentário Aleluia, o canto infinito do Tincoã se lança na construção de um imaginário em torno da obra e da vida do artista. A exibição no cinema da Ufrgs, dentro da programação do Unimúsica, é a primeira na capital gaúcha. A sessão é seguida por bate-papo com Mateus Aleluia e a diretora do filme, Tenille Bezerra, com mediação da jornalista e atriz Laila Garroni, e do professor Felipe Merker Castellani, do Instituto de Artes da Universidade. A entrada é gratuita e realizada por ordem de chegada.