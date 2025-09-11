Celso Loureiro Chaves e Arthur de Faria integram programação de fim de semana na Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) coloca dois compositores gaúchos em evidência neste final de semana. Na sexta-feira (12), às 20h, o concerto Estética do Frio faz uma homenagem a Celso Loureiro Chaves com três de suas obras, incluindo a inédita Estética do Frio IV, na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Ingressos de R$ 10,00 a R$ 50,00 via Sympla.
No sábado (13), a Série Música de Câmara traz à Sala de Recitais o grupo OrquestraQuê?, que interpreta Avenida Paulista Suíte, estreia do compositor gaúcho e acordeonista Arthur de Faria. O programa é iniciado com Fantasia Nº 3 em Dó Menor, obra barroca do compositor alemão Georg Philipp Telemann (1681-1787). Em seguida, com "Rhapsody", do compositor franco-americano Marcel Grandjany (1891-1975), evidenciando a harpa. O recital tem entrada gratuita, por ordem de chegada, a partir das 17h.