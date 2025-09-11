Segunda edição do Candeeiro da Cultura Gaúcha acontece neste sábado

Neste sábado (13), Porto Alegre recebe a segunda edição do Candeeiro da Cultura Gaúcha – Festival Artístico-Filosófico. O evento inicia às 17h, na Concha Acústica do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), com um espetáculo cênico-musical que integra música, dança, teatro e poesia em torno das virtudes do gaúcho. Após a apresentação, o público é convidado a atravessar a Praça da Matriz em cortejo artístico até a sede da Nova Acrópole, no histórico Solar Palmeiro (Praça Marechal Deodoro, 148).

Nesta segunda parte, a noite segue em clima festivo, com gastronomia típica, tour guiado e atrações culturais variadas. O espetáculo contará com a participação de nomes expressivos da cena artística, como Pirisca Grecco, Maria Alice, o duo Paloma e Miquí, e a Cia La Negra, além dos grupos da própria Nova Acrópole, Coral Euterpe e Camerata Orfeu. O repertório trará clássicos da música regional e composições autorais dos convidados, numa fusão de tradição e contemporaneidade. Ingressos por R$ 95,00 na bilheteria ou site do Theatro São Pedro.