O melhor filme de todos os tempos, ‘Jeanne Dielman’, entra em cartaz na Capitólio

Cinquenta anos após ser exibido na Quinzena dos Cineastas no Festival de Cannes, o clássico Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, ganha uma versão restaurada e entra em cartaz na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085), a partir desta quinta-feira (11). O filme foi eleito, em votação realizada pela Sight & Sound, em 2022, como o Melhor Filme de Todos os Tempos.

Após ganhar sessões de pré-estreia nem São Paulo (SP) e Fortaleza (CE), a obra chega às telonas de mais oito cidades brasileiras. A obra acompanha três dias na vida de uma mulher, uma dona de casa viúva e solitária, cujas tarefas incluem arrumar as camas, preparar o jantar para seu filho adolescente e alguns truques para sobreviver. Lentamente, sua ritualizada rotina diária começa a desmoronar.