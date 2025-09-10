Duo Outroeu se apresenta no Teatro Túlio Piva nesta sexta-feira

Após um hiato criativo, o Outroeu volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (12), às 21h, para um show no T eatro de Câmara Túlio Piva (República, 575). O duo disponibilizou há poucos dias dois novos singles nas plataformas de streaming, intitulados Viver de Carinho e Um Doce, Uma Flor, garantidos no setlist da apresentação .

Impulsionado por essas canções, o duo formado por Mike Túlio e Guto Oliveira é conhecido por misturar pop, folk e MPB, e ficaram conhecidos nacionalmente por sua participação num reality musical em 2016. No repertório do show, os seus principais sucessos, como: Coisa de Casa, Não Olha Assim Pra Mim, Oceana, Ai de Mim e Ninguém Precisa Saber . Os ingressos custam a partir de R$ 100,00 e podem ser adquiridos via Sympla.