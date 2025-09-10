Gustavo Mioto traz turnê intimista ‘Inconfundível’ a Porto Alegre

O cantor e compositor Gustavo Mioto chega a Porto Alegre nesta sexta-feira (12), às 21h, para apresentar o show da turnê Inconfundível no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). Em formato acústico e intimista, a turnê marca um momento especial na trajetória do artista sertanejo, que busca maior proximidade com o público e uma entrega emocional diferenciada.

Joyce Moreno traz as canções de sua vida a Porto Alegre LEIA AINDA:

O espetáculo revisita o álbum Inconfundível , lançado em 2021 e considerado um dos trabalhos mais autênticos de Mioto, com faixas como Não Parei de Sofrer , Restrição Sentimental (com Marília Mendonça) e Não Usa Ele Não . Além das músicas do disco, o repertório inclui sucessos da carreira e canções queridas pelos fãs, apresentadas em arranjos exclusivos que reforçam a atmosfera da noite. Os ingressos estão disponíveis via Sympla, a partir de R$ 160,00.