Banda Gritando HC retorna a Porto Alegre para celebrar 31 anos

A banda paulista Gritando HC, uma das mais expressivas do hardcore nacional, volta a Porto Alegre neste domingo (14), para uma apresentação especial no Caos Bar (João Alfredo, 701), a partir das 18h. O show celebra os 31 anos de estrada do grupo e marca o lançamento do novo álbum, Libertariamente (2025). A noite ainda conta com os gaúchos da 3D, pioneiras do punk feito por mulheres no Estado, Atrack, veteranos da cena hardcore, e Jaydson, artista emergente do circuito alternativo.

Segundo a vocalista Lê, a primeira e única apresentação da banda em Porto Alegre aconteceu há 18 anos, no Garagem Hermética, junto da Atrack, e cada show realizado no Estado deixou sua marca. Ela destacou que, após o lançamento do disco Libertariamente , a expectativa é de um show intenso, em clima de celebração e nostalgia, reforçando que Porto Alegre merece apresentações que valorizem a energia da cena local. Os ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$ 60,00 pelo link Sympla .