Marcos Jobim lança álbum ‘Singelinha’ no projeto Mistura Fina

O cantor, compositor e multi-instrumentista Marcos Jobim apresenta oficialmente seu novo álbum, Singelinha, em um show gratuito nesta quinta-feira (11), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça da Matriz, s/nº), na programação do projeto Mistura Fina. O trabalho, que transita entre a canção popular e arranjos de inspiração camerística, propõe um respiro estético e existencial, tendo o silêncio e o amor como formas de resistência em meio à pressa e aos ruídos da vida contemporânea.
No palco, Jobim será acompanhado por músicos como Pablo Schinke (violoncelo e produção musical), Miriã Farias (violino), Ariane Rovesse (clarinete), Bruno Coelho (percussão), André Mendonça (contrabaixo), Sabryna Pinheiro (trombone), Taís do Nascimento (tuba) e participação especial da cantora Betina Pegorini. Com cenografia de La Negra Ana Medeiros e iluminação de Carlos Azevedo, o espetáculo evidencia o conceito central do álbum: desacelerar para perceber e sentir. A entrada é gratuita.