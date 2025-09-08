Ópera Estúdio abre inscrições para formação de cantores e pianistas do Estado

Estão abertas, até 14 de setembro, as inscrições para a 4ª edição do Ópera Estúdio, Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos e Pianistas Correpetidores, promovido pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. O projeto oferece 14 vagas para cantores, duas para pianistas correpetidores e cinco para suplentes, que acompanharão as atividades como ouvintes até possível convocação.

