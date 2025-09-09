José Miguel Wisnik lança novo livro no Centro Cultural da Ufrgs

O compositor, pianista e ensaísta José Miguel Wisnik retorna ao Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), nesta quinta-feira (11), às 19h, para o lançamento do livro Viagem do recado: música e literatura. A obra reúne 11 ensaios que atravessam música, literatura e política no Brasil, dialogando com figuras como Villa-Lobos, Mário de Andrade, Chopin, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. A sessão de autógrafos acontece às 19h, no Espaço Figueira do Centro Cultural, com entrada franca.
Professor aposentado de literatura brasileira da USP e reconhecido pela contribuição à música e ao pensamento crítico, Wisnik é autor de títulos como O som e o sentido e Maquinação do mundo. Também possui parcerias musicais com nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Tom Zé. No evento em Porto Alegre, o público poderá conhecer de perto sua mais recente obra, que amplia sua trajetória como uma das vozes centrais na reflexão sobre cultura no País.