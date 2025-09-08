Herdeiros da Realeza inicia oficinas na Encruzilhada do Samba a partir deste sábado

A Sociedade Beneficente Cultural Realeza inicia neste sábado (13) o projeto Herdeiros da Realeza colorindo a Encruzilhada do Samba, voltado a crianças e jovens da comunidade do Partenon. A iniciativa oferece oficinas gratuitas de grafite, fotografia, pintura, artesanato, fantasias e adereços de carnaval, com nomes como Josemar Afrovulto, Luís Flávio Trampo, Roberto Marques, Dora Maria da Rosa Pires, Júlia Maimayer, a museóloga Natália Souza e o historiador Maurício Dornelles.

As atividades se estendem até janeiro de 2026, ocupando o Porto Seco e a própria Encruzilhada do Samba, espaço ao ar livre onde está sediada a escola. Com 49 anos de história, a Realeza é reconhecida por homenagens que unem carnaval, cultura negra e memória coletiva. Agora, ao investir na formação artística da juventude, busca fortalecer identidades e transformar o território em um museu a céu aberto, com muros grafitados e fotografias que poderão ser visitadas durante ensaios e até o carnaval 2026. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através das redes sociais da entidade.

Confira a programação do curso:

Oficina de pintura e artesanato, com Roberto Marques

13 e 27 de setembro, 4 e 11 de outubro, das 14h às 16h



Atuando há 30 anos na confecção de alegorias, adereços e armações para fantasias no carnaval de Porto Alegre, Roberto Marques passou por diversas entidades dos grupos Ouro, Prata e Bronze. Com experiência na montagem de carros temáticos para a Semana Farroupilha da capital, bem como na criação e confecção de adereços cenográficos (bonecos, painéis) para espetáculos de música e dança, o artista vem colaborando com grupos como Trama Arte Cia de Dança, Afro-sul, Afroentes, CTGs Rancho da Saudade e Tiarayu.





Oficina de costura, com Dora Maria da Rosa Pires e Júlia Maimayer

18 e 25 de outubro, 1 e 8 de novembro, das 13h30min às 15h30min



Dora Maria da Rosa Pires é formada e pós-graduada em psicologia pela PUC-RS e é oriunda da comunidade. Desfila na escola desde as alas infantis, assumiu diversas atividades e se dedica ao

barracão e ateliê da escola. É hoje a responsável pelas confecções de costura. Júlia Maimayer é acadêmica da faculdade de Design de Moda. Cresceu em meio ao carnaval, na comunidade onde a Realeza está inserida. Atualmente é diretora de destaques de carro, confeccionando fantasias e adereços para o desfile.





Oficina de adereços, com Maurício Corrêa

18 e 25 de outubro, 1 e 8 de novembro, das 15h30min às 17h30min



Gestor cultural negro, produtor e articulador comunitário com forte atuação na cultura afro-brasileira e periférica de Porto Alegre, Maurício Corrêa é vice-presidente da Sociedade Beneficente Cultural Realeza, onde também exerce a função de diretor de carnaval. Possui graduação em Ciências Contábeis e formação pelo Curso de Extensão em Gestão de Carnaval, promovido pela FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara.



Oficina de Grafite, com Luís Flávio Trampo

22 e 29 de novembro, 6 e 13 de dezembro, das 13h30min às 15h30min



Conhecido por seu trabalho social, Luís Flávio Trampo é uma referência de arte urbana em Porto Alegre, participando tanto como voluntário em oficinas para adolescentes em comunidades carentes, como também transmitindo esse mesmo conhecimento em universidades e workshops.





Oficina de fotografia, com AfroVulto

22 e 29 de novembro, 6 e 13 de dezembro, das 15h30min às 17h30min



Fotógrafo, artista visual, diretor de fotografia, e integrante da Denegrir Agência, fundada em 2019, Josema Afrovulto é formado na oficina livre do ponto de cultura Teia Viva 2011. Atuou como diretor de fotografia nos documentários Quilombo da Família Silva, de 2011 e Figueira Negra, em 2017. Integrou a equipe do documentário Batuque Gaúcho, onde fez fotos still e som direto. Assinou a direção de fotografia nos clipes Ashleybanks e Ambição, de Cristal Rocha. Participou da publicação Corpo Futuro e de exposições de artes Mapa - Mostra de Arte Aberta de Porto Alegre, Presença Negra no MARGS e Retrato de Família no Instituto Goethe.