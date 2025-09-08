Andréa Prestes lança novo livro no Iguatemi esta terça

A jornalista, fotógrafa e peregrina Andréa Prestes lança em Porto Alegre seu novo livro Uma jornada fotográfica – Caminhos pelo Brasil nesta terça-feira (9), às 19h, na loja Decathlon (Av. João Wallig, 1.800, junto ao Shopping Iguatemi). A publicação reúne imagens captadas ao longo de mais de 3 mil km percorridos a pé em oito rotas de peregrinação no País, entre montanhas, litorais, planícies, dunas e vales, revelando a riqueza cultural, histórica e natural dos caminhos brasileiros.

O evento tem apoio da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do RS, que também promove a palestra Peregrinações pelo Brasil, às 20h, destacando a trajetória da entidade, que completa 25 anos em 2025. A atividade é gratuita e aberta ao público.