Monólogo ‘O Profeta Louco’ volta aos palcos no Teatro CIEE

Nesta terça-feira (9), às 20h, o monólogo O Profeta Louco, do dramaturgo e roteirista espanhol Paco Bernal, volta aos palcos no Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861). Com adaptação e direção de Suzi Martinez, interpretado por Juliano Passini, o espetáculo traz ao palco duas figuras que se fundem: o Messias, suas emoções, angústias e solidão e Manuel, um homem entupido de psicotrópicos.

A pergunta central do monólogo é: “Qual é o limite entre a lucidez e a loucura?” O profeta louco navega entre esses dois mundos numa linguagem ágil e de humor ácido. É noite, há um homem pregado numa cruz: é Jesus? Alguém que pensa ser ele, ou o próprio, que de tanta imobilidade perdeu a razão? Estamos numa capela ou num psiquiátrico? O público desvenda, aos poucos, essas perguntas e se surpreende a cada camada descoberta. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00, via plataforma Tri.RS.