Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

Deu o inesperado: Father Mother Sister Brother, novo drama do cineasta Jim Jarmusch, foi premiado com o Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza neste sábado (6). O longa-metragem estava cotado para levar algum prêmio, mas passava longe das apostas da honraria máxima do festival.

O filme fala sobre irmãos que se reencontram após anos separados, forçados a confrontar tensões não resolvidas e reavaliar seus relacionamentos tensos com seus pais emocionalmente distantes. No elenco, nomes como Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun.

Enquanto isso, um filme bem mais politizado e espinhoso para o atual momento global, The Voice of Hind Rajab, filme sobre a guerra em Gaza, levou o Leão de Prata.

O júri liderado por Alexander Payne ainda laureou a chinesa Xin Zhilei como melhor atriz por sua atuação em The Sun Rises on Us All, de Cai Shangjun, uma história sobre um triângulo amoroso ambientado no mundo das oficinas de trabalho em Guangzhou. O italiano Toni Servillo venceu como melhor ator por interpretar um presidente no fim de seu mandato em La Grazia, de Paolo Sorrentino.

Benny Safdie levou o prêmio de melhor diretor por sua cinebiografia de Mark Kerr, lutador de MMA, The Smashing Machine, que já gerou burburinho para o Oscar com sua estrela, Dwayne Johnson.

Valérie Donzelli e Gilles Marchand foram reconhecidos com o prêmio de melhor roteiro por seu drama sobre a economia gig, At Work, um filme francês sobre uma fotógrafa de sucesso que larga tudo para se dedicar à escrita, e acaba na pobreza.

O prêmio especial do júri foi para o cineasta italiano Gianfranco Rosi por seu documentário lírico sobre Nápoles, Below the Clouds.

Eles também distinguiram a atriz suíça Luna Wedler com o Prêmio Marcello Mastroianni, concedido a um jovem ator, por sua atuação no filme Silent Friend, uma história poética em três partes sobre uma árvore ginkgo em uma cidade universitária medieval na Alemanha.

Mostras paralelas

Os vencedores da seção paralela Horizontes, focada em "descoberta cinematográficas" e liderada pela cineasta francesa Julia Ducournau, foram anunciados primeiro. Em El Camino, sobre o mundo do transporte rodoviário de longa distância no México, do cineasta David Pablos, venceu como melhor filme. Anuparna Roy ficou emocionada ao aceitar o prêmio de melhor diretora por seu longa de estreia, Songs of Forgotten Trees, sobre duas mulheres migrantes em Mumbai.

Roy, que é indiana, dedicou parte de seu discurso ao conflito em Gaza.

"Toda criança merece paz, liberdade, libertação, e a Palestina não é exceção", disse Roy. "Eu estou ao lado da Palestina. Posso chatear meu país, mas isso não importa mais para mim."

A cineasta Maryam Touzani (Calle Málaga), vencedora do prêmio do público da Armani Beauty, também usou seu discurso para destacar Gaza.

"Quantas mães ficaram sem filhos", ela disse. "Quantos mais serão necessários até que esse horror seja interrompido? Nos recusamos a perder nossa humanidade."

Cineasta de Aftersun, Charlotte Wells entregou o prêmio de filme de estreia a Nastia Korkia por Short Summer, que falou sobre a guerra em curso na Ucrânia. Seu filme é um relato levemente autobiográfico de uma criança que vive com seus avós durante a guerra na Chechênia.

"Eu realmente espero que mantenhamos nossos olhos bem abertos e que encontremos a força para parar a guerra", disse Korkia.

A cerimônia também incluiu uma homenagem ao falecido Giorgio Armani, que morreu na quinta-feira, com uma ovação de pé do público. A Armani Beauty é uma patrocinadora de longa data do festival.