Lançamento do primeiro livro de Alessandro Kny acontece nesta sexta

Alessandro Kny lança seu primeiro livro, Alice sob(re) as águas, nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, no Bar Jardim São Geraldo (Moura Azevedo, 182). Baseada numa história real, a obra conta a história de uma enchente e um câncer para revelar o que há de essencial na vida: o tempo e o amor.
Alice sob(re) as águas, relata a inundação e como o Bar Jardim São Geraldo se recuperou das águas que submergiram tudo o que havia sido construído com muito empenho e dedicação, somado à vivência de Carmen, sócia do estabelecimento e esposa do autor, e que durante o período da enchente vivia um drama pessoal por conta de um diagnóstico de câncer de mama agressivo. Além de uma sessão de autógrafos, o lançamento contará com um show de Zé Ramos e Banda e Izmalia Trio. O couvert artístico é de R$ 10,00 e o livro será vendido por R$ 50,00 no local.