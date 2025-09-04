Lançamento do primeiro livro de Alessandro Kny acontece nesta sexta

Alessandro Kny lança seu primeiro livro, Alice sob(re) as águas , nesta sexta-feira (5), a partir das 18h, no Bar Jardim São Geraldo (Moura Azevedo, 182). Baseada numa história real, a obra conta a história de uma enchente e um câncer para revelar o que há de essencial na vida: o tempo e o amor.

