Reação em Cadeia faz a última apresentação em Porto Alegre neste sábado

Nascida no Rio Grande do Sul e um dos ícones do rock nacional, a banda Reação em Cadeia volta ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (6), às 22h, desta vez com o show A Última Batida . A apresentação marca a despedida da turnê Até Parar de Bater em Porto Alegre e reúne novidades do grupo, além de clássicos que marcaram gerações como Me Odeie, Espero, Eu Não Pertenço a Você, Quase Amor e Infierno.

No palco, o vocalista Jonathan Dörr e os músicos Thissi Bergmann, Elias Frenzel, Eduardo "Panda" Petry e Tiago Medeiros celebram a trajetória marcante da banda que se transformou em um fenômeno na década de 2000, extra contará com show de abertura de Théo Fetter e banda, apresentando o repertório aupolando os limites do Estado e tomando conta de rádios, TVs, internet e palcos por todo o Brasil. A noite aindatoral do músico porto-alegrense, além de grandes clássicos do rock nacional e internacional. Ingressos a partir de R$ 85,00 via Sympla.