Luana Pacheco & Orquestra Folie celebram a obra de Édith Piaf no Mistura Fina

Na quinta-feira (4), às 19h, o projeto Mistura Fina recebe o espetáculo Édith Piaf – Uma história contada em canções, com a cantora Luana Pacheco acompanhada da Orquestra Folie, no Teatro Oficina Olga Reverbel. A apresentação tem entrada gratuita e integra uma série de comemorações marcantes na carreira da artista.



Em 2025, Luana celebra 20 anos de trajetória musical e 15 anos de conexão com a cultura francesa. Ao lado da Orquestra Folie, ela interpreta 12 clássicos eternizados na voz da artista parisiense, entre eles La Vie en Rose, Non, Je Ne Regrette Rien, Padam, Padam e Milord. A proposta vai além da música: o repertório é entrelaçado com intervenções poéticas da escritora Andrea Barrios, trazendo uma dimensão literária e emocional à apresentação.

