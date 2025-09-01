Exposição ‘Entre Silêncios: Imagens da Guerra Farroupilha’ ocupa foyer do Multipalco Eva Sopher

A exposição Entre Silêncios: Imagens da Guerra Farroupilha estará instalada no foyer do Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/nº), em Porto Alegre, até o dia 28 de setembro. O evento tem a curadoria da historiadora Doris Couto e apresenta um conjunto de obras que confronta a narrativa oficial da Revolução Farroupilha com as vozes silenciadas dos Lanceiros Negros, propondo novas formas de olhar para um dos episódios mais marcantes da história do Rio Grande do Sul.
A abertura ocorre nesta terça-feira (2), às 18h, aberta ao público, com a presença da curadora. Com entrada franca, a mostra segue até o dia 28 de setembro, de terça-feira a domingo, conforme o horário de funcionamento do Multipalco Eva Sopher, a partir das 12h. A exposição reúne trabalhos de Guilherme Litran, Zé Darci e Gilmar Fraga, que, com o uso de diferentes técnicas e épocas, evocam a Guerra Farroupilha sob perspectivas contrastantes e complementares.