Sétima edição do Concertos Capitólio acontece neste sábado

No sábado (6), às 11h, acontece a sétima apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2025, com o Coral No Tom. O grupo vocal apresenta o concerto Sacrum Novum, cujo repertório contém músicas sacras contemporâneas para coro a capela. Todas as obras foram compostas pelo compositor porto-alegrense Guilherme Roman, que também é o criador e regente do Coral No Tom.

LEIA AINDA: Um espetáculo épico sobre amor e libertação no palco do Acampamento Farroupilha

Em 2025, a série Concertos Capitólio completa dez anos, consolidando-se como uma das mais importantes iniciativas de promoção da música erudita em Porto Alegre. A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085). A curadoria do projeto é da Casa da Música POA.