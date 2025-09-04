Um espetáculo épico sobre amor e libertação no palco do Acampamento Farroupilha

Na sexta-feira e no sábado (5 e 6), às 21h e às 20h30min, respectivamente, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre será palco de uma experiência cultural inédita: o espetáculo cênico-musical Romance da Tafona – Da paixão à libertação . A montagem, idealizada e produzida por Rinaldo Souto Oliveira, e com direção musical de Felipe Barreto, integra o calendário oficial do Acampamento Farroupilha 2025, realizado de 1º e 21 de setembro.

