Gilberto Gil faz último show em Porto Alegre neste sábado

"Porto Alegre é uma cidade de que gosto muito. Sempre teve uma vibração cultural muito forte". Foi assim que Gilberto Gil falou sobre a última vez em que esteve na capital gaúcha. Agora, ele retorna para a apresentação de sua última turnê, Tempo Rei , neste sábado (6), no Estádio Beira-Rio (Padre Cacique, 891). Vale lembrar que este é o único show da tour agendado para a região Sul do País. Ainda há ingressos disponíveis no site da Eventim.

Com uma estrutura imponente, que ajuda a contar uma história, através de uma narrativa que não é linear — afinal o tempo jamais foi óbvio na perspectiva da obra de Gil. Antes de cantar Aqui e Agora , ele costuma afirmar: “essa é a despedida dos grandes espetáculos que venho fazendo nesses 60 anos. Estarmos aqui juntos é o sentido profundo de eu ter me dedicado a essa carreira”.

Outras características que marcaram a carreira de Gilberto Gil para além da música surgem na turnê Tempo Rei , como a presença de filhos, netos e familiares na banda que roda o País ao seu lado. Este, inclusive, é um dos primeiros shows que o artista faz após a morte de sua filha, a cantora Preta Gil. O caráter agregador, generoso e curioso ao novo se reflete nas participações especiais que Gil já recebeu desde a estreia da turnê.

Vale lembrar que as participações de convidados são sempre uma surpresa para o público, já que os nomes não são revelados com antecedência. Chico Buarque e Caetano Veloso são dois de seus parceiros musicais que estiveram presentes na passagem da tour pelo Rio de Janeiro — cidade que também teve Marisa Monte em uma ocasião. Russo Passapusso e Liniker estiveram em Salvador e São Paulo, respectivamente, representando a nova geração de artistas nacionais.

No repertório, cerca de 31 canções que fizeram a história do Brasil nos últimos 60 anos — tempo de carreira do artista —, como a baladinha de Palco, a homônima da turnê, Tempo Rei , a frenética e dançante Bate Macumba e Toda Menina Baiana , que homenageia às mulheres da terra do artista. Um dos momentos mais aguardados é a interpretação da música Drão , canção escrita para a ex-mulher do artista, Sandra Gadelha e favorita de Preta Gil. No dia 4 de abril, Preta protagonizou um dos momentos mais emocionantes da turnê ao cantar Drão ao lado do pai. Aquela foi sua última aparição nos palcos.