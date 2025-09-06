Biblioteca Pública do Estado celebra 103 anos com recital de cravo

A Biblioteca Pública do Estado (BPE) vai receber o cravista Fernando Cordella para um recital especial no Salão Mourisco, neste domingo (7), às 16h. A data é simbólica, pois celebra os 103 anos da inauguração do prédio histórico da BPE (Riachuelo, 1190), ocorrida em 7 de setembro de 1922.

O programa da apresentação é um percurso pela história do cravo, reunindo obras de compositores fundamentais que marcaram a evolução do instrumento. O recital parte da música italiana de Girolamo Frescobaldi, passando pelas refinadas conexões entre mestres e discípulos como François Couperin, Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti, chegando até Georg Friedrich Händel, cuja obra já anuncia a transição do cravo para o piano. O encerramento será com a expressiva e virtuosa Passacaille em Sol menor, de Händel. A entrada é gratuita.