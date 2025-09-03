Atrações culturais na Expointer valorizam tradição e música regional

A 48ª edição da Expointer, tradicional feira agropecuária gaúcha que vai até o dia 7 de setembro, ultrapassa a temática de negócios do setor. Além de mostrar as novas tecnologias da produção agrícola, a feira realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, oferece uma diversificada programação artística conectada à cultura gauchesca. Todas as atrações estão incluídas no valor do ingresso para o complexo (a partir de R$ 10,00), sem necessidade de gasto adicional.
Das compassadas coreografias dos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) aos ritmos dos artistas que cantam a natureza e a realidade do pampa, os visitantes poderão assistir, no último final de semana do evento, espetáculos de dança elaborados por CTGs de renome, como o Independência Gaúcha, o Rodeio de Encruzilhada e o Grupo de Danças Folk D'Espora. Quando o assunto é música, artistas como Marcello Caminha, Aline Bosa e Luiz Marenco seguem na grade de programação até o encerramento da feira, neste domingo (7).
Confira a programação completa da 48ª edição da Expointer:
QUINTA-FEIRA (4/9)
2º Festival Cultura de Esteio
14h - Grupo de Danças do CTG Independência Gaúcha
14h30 - Marcello Caminha
Projeto Estrada Cultural
15h - Marines Siqueira
16h - Grupo Eco do Pampa
Projeto Mostra Musical da Expointer 2025
17h - Luiza Barbosa
18h- Elton Saldanha
SEXTA-FEIRA (5/9)
14h - Grupo de Danças do CTG Independência Gaúcha
14h30 - Marcello Caminha
Projeto Estrada Cultural
15h - Marines Siqueira
16h - Grupo Eco do Pampa
Projeto Mostra Musical da Expointer 2025
17h - Luiza Barbosa
18h- Elton Saldanha
SÁBADO (6/9)
2º Festival Cultura de Esteio
14h - CTG Rodeio de Encruzilhada
14h30 - Fabiano Harden
Projeto Estrada Cultural
15h - Fabio Duzac
16h - Lucas e Felipe
Projeto Mostra Musical da Expointer 2025
17h - Juliana Spanevello
18h - Joca Martins
DOMINGO (7/9)
14h - CTG Rodeio de Encruzilhada
14h30 - Fabiano Harden
Projeto Estrada Cultural
15h - Fabio Duzac
16h - Lucas e Felipe
Projeto Mostra Musical da Expointer 2025
17h - Juliana Spanevello
18h - Joca Martins
